        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 26 bin 332 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin 332 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:01 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:01
        Kayseri'de 26 bin 332 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin 332 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, iller arası uyuşturucu madde nakleden ve ticaretini yapmayı planlayanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda tespit ettikleri aracı kent girişinde durduran ekipler, aramada 26 bin 332 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alınan H.K.B. (26) ile M.C.D'nin (26) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

