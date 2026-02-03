Kayseri'de 26 bin 332 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin 332 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, iller arası uyuşturucu madde nakleden ve ticaretini yapmayı planlayanlara yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda tespit ettikleri aracı kent girişinde durduran ekipler, aramada 26 bin 332 uyuşturucu hap ele geçirdi.



"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alınan H.K.B. (26) ile M.C.D'nin (26) emniyetteki işlemleri sürüyor.

