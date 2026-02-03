Habertürk
        Kayseri'de halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Kayseri'de halk otobüsü şoförü, fenalaşan erkek yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı
        03.02.2026 - 12:37
        Kayseri'de halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Kayseri'de halk otobüsü şoförü, fenalaşan erkek yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Erkilet Camikebir-Ertuğrul Gazi hattında çalışan otobüse binen erkek yolcu, araç seyir halindeyken fenalaştı.

        Araçtaki yolcular, rahatsızlanan kişiye yardım etmeye çalıştı.

        Durumu fark eden otobüs şoförü Nazmi İnce, güzergahını değiştirerek yolcuyu Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

        Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay anı ise halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, yaşanan olayın sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, duyarlı davranışından dolayı sürücü ile tüm toplu taşıma çalışanlarını tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

