Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Hacılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Hacılar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 16:05 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hacılar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikanın yetkili olduğu Hacılar Belediyesinin iştiraki olan Hacılar İmar AŞ'de çalışan üyeleri kapsayan toplu iş sözleşmesi, karşılıklı anlayışla imza altına alındı.

        Burada konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, taraflar arasında yürütülen müzakereler neticesinde imzalanan 2 yıllık toplu iş sözleşmesinin çalışma hayatında adalet ve dengeyi gözeten bir anlayışla hazırlandığını, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesiyle birlikte, yerel yönetimlerde hizmetin sürekliliği ve kurumsal istikrarın teminat altına alınmasını hedeflediğini belirtti.

        Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a teşekkür eden Navruz, şunları kaydetti:

        "Sözleşme içeriğiyle ilgili sosyal hakları iyileştirici idari hükümler eklenerek iş yerinde çalışan üyelerimizin meslek ünvanlarına göre ücret düzenlemeleri yapılmıştır. Bu düzenlemeler yapılırken özel sektörde ve kamudaki meslek karşılıkları ile meslek erbaplığı dikkate alınmıştır. Bu çerçevede ücretler toplamda 6 grup halinde taban 50 bin TL, tavan 72 bin TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu ücretlere ilaveten dört eşit parçada üç ayda bir ödenecek şekilde yılda toplam 52 günlük ücretleri tutarında ikramiye verilecektir. Sözleşmenin devam eden altı aylık periyodlarında enflasyon verileri dikkate alınarak ücret artışları uygulanacaktır."

        Belediye Başkanı Özdoğan da sözleşmenin her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Kayseri röntgeni yayımlandı
        Kayseri röntgeni yayımlandı
        Zecorner Kayserispor'un genç oyuncusu Kayra'ya milli davet
        Zecorner Kayserispor'un genç oyuncusu Kayra'ya milli davet
        AK Parti'de 3 yeni ilçe başkanı görevi devraldı
        AK Parti'de 3 yeni ilçe başkanı görevi devraldı
        Çerçici Kemal Dede hayatını kaybetti
        Çerçici Kemal Dede hayatını kaybetti
        Muaythai Bölge Şampiyonası Kayseri'de yapıldı
        Muaythai Bölge Şampiyonası Kayseri'de yapıldı
        Yağmur Bulut, Türkiye Şampiyonu oldu
        Yağmur Bulut, Türkiye Şampiyonu oldu