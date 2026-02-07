Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu trafiğe açıldı
Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Ekipler, dün sabah saatlerinden itibaren Erciyes Dağı civarı ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Kayseri-Develi kara yolunu trafiğe açmak için çalışma yaptı.
Kar yağışı ve tipinin de etkisini azalttığı yol, çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.
