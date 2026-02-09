Kayseri'de trafikte çıkan silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde trafikte çıkan silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.



Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Mahallesi'nde seyir halindeyken "korna çalma" yüzünden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle ilgili N.D. (25), N.D. (32), M.K. (26), H.F. (29), N.D. (30) ve M.S'yi (30) gözaltına alındı.



Şüphelilerden, olayı gerçekleştirdiği belirlenen N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.



Zanlı, çıkarlıdğı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsüne ise 15 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.







