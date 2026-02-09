Habertürk
        Kayseri'de trafikte çıkan silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

        Kayseri'de trafikte çıkan silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde trafikte çıkan silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 00:02 Güncelleme: 09.02.2026 - 00:02
        Kayseri'de trafikte çıkan silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı
        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde trafikte çıkan silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

        Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Mahallesi'nde seyir halindeyken "korna çalma" yüzünden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle ilgili N.D. (25), N.D. (32), M.K. (26), H.F. (29), N.D. (30) ve M.S'yi (30) gözaltına alındı.

        Şüphelilerden, olayı gerçekleştirdiği belirlenen N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarlıdğı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsüne ise 15 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

