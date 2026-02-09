Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 17:52 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL


        Stat:RHGEnertürk Enerji


        Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi

        Zecorner Kayserispor: Deniz Eren Dönmezer, Dorukhan Toköz, Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser, Görkem Sağlam, Benes, Mendes, Cardoso, Chalov

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Djiksteel, Balogh, Smolcic, Haidara, Keita, Show, Tayfur Bingöl, Rivas, Can Keleş, Petkovic

        Sarı kartlar: Dk. 43 Bennasser (Zecorner Kayserispor) Dk. 45 Haidara (Kocaelispor)




        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kadın nüfusu daha fazla Kayseri'nin nüfusu 1 milyon 458 bin 991...
        Kayseri'de kadın nüfusu daha fazla Kayseri'nin nüfusu 1 milyon 458 bin 991...
        Pınarbaşı Şoförler Odası Cevdet Uslu ile devam
        Pınarbaşı Şoförler Odası Cevdet Uslu ile devam
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
        Manifaturacılar Odası'nda Kıranartlıgiller güven tazeledi
        Manifaturacılar Odası'nda Kıranartlıgiller güven tazeledi
        Halıcılar Odası'nda Mustafa Demiryürek dönemi
        Halıcılar Odası'nda Mustafa Demiryürek dönemi
        Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde önemli kararlar
        Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde önemli kararlar