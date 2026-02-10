Büyükşehir ile ilçe belediye zabıtaları ramazan ayı öncesi koordinasyon toplantısı yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocasinan, Melikgazi ve Talas belediyeleri zabıta müdürlüklerinin de katılımıyla yaklaşan ramazan ayı öncesi koordinasyon toplantısı düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda, kent genelinde vatandaşların huzuru açısından ana arterler, kavşaklar ve meydanlarda dilenciliğin önlenmesi açısından koordineli çalışılması hususunda kararlar alındı.



Yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla artış olması muhtemel dilencilik faaliyetleri sebebiyle de ekiplerin 7 gün 24 saat esasına uygun olarak denetimler gerçekleştirmesi planlandı.



Ayrıca ramazan ayı öncesi ve içerisinde vatandaşların yoğun bir şekilde alışveriş yaptığı marketler, fırınlar ve yeme içme yerleri gibi iş yerlerinde de yine Büyükşehir Belediyesi koordinesinde denetimler yapılması, halkın sağlığını koruyucu tedbirler alınması yönünde kararlar alındı.



Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürü Sezai Yılmaz, Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu ve Talas Belediyesi Zabıta Müdürü Hacı Ahmet Tekkaş katıldı.

