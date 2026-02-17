Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, ilgi görüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, vatandaşların ilgisini çekiyor.

        Giriş: 17.02.2026 - 13:50 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:50
        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, ilgi görüyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, vatandaşların ilgisini çekiyor.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplam 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla dikkati çeken millet bahçesi, kış aylarında da vatandaşların uğrak noktası haline geliyor.

        Her yaştan vatandaşa hitap eden geniş kullanım alanları sayesinde millet bahçesine gelen aileler, gençler ve çocuklar, güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirme imkanı buluyor.

        Doğayla iç içe atmosferi ve planlı peyzaj düzenlemeleriyle öne çıkan alanda, hafta sonları başta olmak üzere haftanın her günü yoğunluk oluşuyor.


        Ziyaretçilerden Esra Özbayburtlu Samur, millet bahçesini çok sevdiklerini ve kente kazandırılan güzel bir sosyal alan olduğunu ifade etti.

        Erhan Somyürek ise havalar güzel oldukça her hafta sonu millet bahçesine geldiklerini ve burada düzenlenen etkinliklere de katılmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Öte yandan, millet bahçesi içerisinde yer alan İl Halk Kütüphanesi, Mutfak Sanatları Merkezi, Kaytur Ev Yemekleri, Sağlıklı Yaşam Merkezi, BMX Parkuru ve tenis kortları da ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

