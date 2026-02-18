Kayseri'de 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförünün yargılanmasına devam edildi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına devam edildi.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı, tutuksuz sanık B.K. katılmadı.



Müşteki avukatı beyanında, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın tutuklanması talebinde bulundu.



Sanık avukatı ise davadaki eksik hususların giderilmesini ve ilgili kurumlardan gelecek eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.





B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait 34 FIR 436 plakalı otobüs, 6 Nisan 2023'te Gürün-Pınarbaşı kara yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.



Gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan sürücü B.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

