        Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ramazan ayı mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 18.02.2026 - 13:38 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:38
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ramazan ayı mesajı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.


        Büyükkılıç, mesajında, rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayı olan Ramazan-ı şerifin yüreklere huzur, hanelere bereket, tüm insanlığa sükunet ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

        Asırlar boyunca ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik bilincini pekiştirdiğini belirten Büyükkılıç, "Bir kez daha kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığımız ramazan ayı, asırlar boyunca olduğu gibi birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu diri tutmaya devam edecek inşallah. Hayatımızı, ahlakımızı ve tüm işlerimizi İslam'ın ve Ramazan-ı şerifin güzellikleri ile bezeyebilmek dua ve temennisiyle tüm İslam aleminin bu özel ayını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

