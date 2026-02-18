Erciyes'te mahsur kalan 12 kişiyi AFAD kurtardı

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlayan yolda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 12 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. AFAD ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Kayseri-Develi kara yolunun Erciyes Kayak Merkezi bölgesinde gün boyu çalışma yaptı. Bölgede 2 araç ve 9 personelle yürütülen çalışmalarda 4 farklı noktada araçlarında mahsur kalan 12 kişi ekiplerce kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar, Tekir bölgesindeki Erciyes Jandarma Sosyal Tesisleri'nde misafir edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.