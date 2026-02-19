Kayseri'de taşkın riski nedeniyle 200 hayvan tahliye edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sağanağın ardından tahliye kanalı ve devamındaki Karasu Deresi'nin taşkın riski nedeniyle bir çiftlikteki 200 hayvan tahliye edildi.





Kent genelinde sabah saatlerinden başlayan sağanak aralıklarla etkili oldu.



Yağışın ardından Kocasinan ilçesinde bulunan tahliye kanalı ve devamındaki Karasu Deresi'nde taşkın riski oluştu.



Kanalın kenarında bulunan ve bir bölümü taşkından etkilenen çiftlikteki 100 küçükbaş ve 100 büyükbaş hayvan AFAD ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tahliye edildi.



Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri de kanalda temizlik çalışması yaptı.



Çalışmaları Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AFAD İl Müdürü Rifat Genç ve DSİ yetkileri yerinde takip etti.



Mahalle muhtarı Abdullah Civilo, taşkın riski olunca durumu yetkililere bildirdiklerini ve ekiplerin hemen müdahale ettiğini söyledi.



Olayda hiçbir hayvanın telef olmadığını belirten Civilo, çalışmalara katılanlara teşekkür etti.

