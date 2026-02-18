Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        ERÜ Rektörü Altun, TOMTAŞ'ı ziyaret etti

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 22:01 Güncelleme: 18.02.2026 - 22:05
        ERÜ Rektörü Altun, TOMTAŞ'ı ziyaret etti
        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ'yi ziyaret etti.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Altun, beraberindeki ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile TOMTAŞ'ın kurulumu devam eden ve üretimin faaliyetlerinin devam ettiği tesisleri gezdi.


        Altun, ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Ferhat Çakır ve Hasan Nuri Kuş, Yönetim Kurulu Danışmanı emekli Tuğgeneral Ercan Teke ve Hürjet Montaj Direktörü Ahmet Hidayet Kiraz'dan TOMTAŞ'ın mevcut üretimi ve sürdürülen projeler hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Altun, TOMTAŞ'ın havacılık alanında önemli kuruluşlar arasında yer aldığına dikkati çekerek, ev sahipliğinden dolayı TOMTAŞ yönetimine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

