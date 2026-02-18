Canlı
        Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 21:20 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:20
        Kayseri Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı ile Göksun arasındaki bölümünde araç geçişine izin verilmiyor.

        Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

