Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı.



Kayseri Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı ile Göksun arasındaki bölümünde araç geçişine izin verilmiyor.



Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma yapıyor.

