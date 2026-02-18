Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın devam edecek.
Zecorner Kayserispor, 22 Şubat Pazar günü saat 13.30'da RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek.
