Kayseri'de hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan 16 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan 16 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 16 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (35) operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.