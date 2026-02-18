Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Kıraç, Kayseri'de konuştu:

        Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, "Uzay çalışmalarının dışında kalmamız mümkün değil. Uzay çalışmalarının dışında kalan hiçbir ülke bağımsızlığını sürdüremeyecektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 21:48 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Kıraç, Kayseri'de konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, "Uzay çalışmalarının dışında kalmamız mümkün değil. Uzay çalışmalarının dışında kalan hiçbir ülke bağımsızlığını sürdüremeyecektir." dedi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUA ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) kapsamında düzenlenen Kampüs Buluşmaları, Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirildi.

        Kıraç, etkinlikte yaptığı konuşmada, TUA'nın çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Uzayın stratejik ve ekonomik boyutu hakkında konuşan Kıraç, şunları kaydetti:

        "Bakın bugün gururla sunduğumuz İHA ve SİHA'lar, hedefleri vurabilmeleri için eğer yer konum uyduları onlara tam yer tespiti edemezse onlar da çalışmıyor. Dolayısıyla uzay bizim için vazgeçilmez bir alan. Uzay çalışmalarının dışında kalmamız mümkün değil. Uzay çalışmalarının dışında kalan hiçbir ülke bağımsızlığını sürdüremeyecektir. Bugün savaş konseptlerinde şu söyleniyor: Uzayda güçlü olmayan, uzayda hakim olmayan hiçbir devlet maalesef savaş kazanamayacaktır. Bu işin stratejik tarafıdır.


        Dünya ekonomisi her sene yaklaşık yüzde 3 büyümeye çalışıyor. Zorluyorlar yüzde 3 büyümesi için ama dünya ekonomisi içerisinde uzay ekonomisi her sene yüzde 9 büyüyor. Bakın eğer biz bu ekonomiden pay alırsak, emin olun hiçbir endişeye kapılmanıza gerek yok. Bunu yapmamız lazım. Dünya üzerindeki en birinci kaynak para değil. En birinci kaynak yaratıcı ve iyi eğitilmiş insan. Siz eğer iyi eğitilmiş insana sahipseniz, her türlü teknolojiyi de geliştirebiliyorsunuz, kalkınma hamlesini de yapabiliyorsunuz."

        - "2027'nin ilk çeyreğinde fırlatmayı yapacağız"


        Kıraç, Türkiye'nin artık uzaya giden, insanlı uçuş yapan ülke haline geldiğine dikkati çekti.

        Milli Uzay Programı hakkında da katılımcılara bilgi veren Kıraç, "Aya ulaşan 7. ülke için inşallah bu yıl sonu itibarıyla hazır oluyoruz ve 2027'nin ilk çeyreğinde fırlatmayı yapacağız. TÜBİTAK Uzay ile kendi uzay aracımızı imal ediyoruz. Yani dünya yörüngesine yine SpaceX ile fırlatmayı yapacağız. Bizi orada bırakacaklar, ondan sonrasına kendi etki sistemimizle aya gideceğiz. Bunu yapan 7. ülke olacağız. Şu anda 6 ülke başarmış. Diğer taraftan TÜBİTAK atomik saat üretiyor. Şu anda bunun testlerini yapıyoruz. İnşallah bu sene içerisinde de onu fırlatacağız. O da ülkemizi önemli yere taşıyacak." diye konuştu.

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ise uzay alanında yürütülen bilimsel çalışmalar ve Uluslararası Uzay İstasyonu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Eğitim süreçlerinde yaptıkları bilimsel çalışmalara da değinen Atasever, "Moleküler biyoloji ve genetikten malzeme bilimine, insan fizyolojisinden bitki fizyolojisine geniş bir spektrumdan bilimsel çalışmalar yaptık." dedi.

        Atasever, öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapladı.

        Etkinlikte, Sanayi ve Ticaret Bakanı Danışmanı Emine Doğrukök de yaptığı sunumla öğrencilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Programa, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
        Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
        Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
        Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
        Kayseri'de restorasyonu tamamlanan tarihi cami teravih namazıyla ibadete aç...
        Kayseri'de restorasyonu tamamlanan tarihi cami teravih namazıyla ibadete aç...
        Milletvekili Ersoy'un soru önergesine Bakan Şimşek'ten cevap
        Milletvekili Ersoy'un soru önergesine Bakan Şimşek'ten cevap
        Kayseri'de sel yolu çökertti
        Kayseri'de sel yolu çökertti
        Kayseri'de hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hük...
        Kayseri'de hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hük...