        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de tarihi yapılar ve sokaklar ramazan ayı için ışıklandırıldı

        Kayseri'de tarihi yapılar ve sokaklardaki aydınlatma sistemleri ramazan ayı için ışıklandırılarak bakım ve onarımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        19.02.2026 - 22:12
        Kayseri'de tarihi yapılar ve sokaklar ramazan ayı için ışıklandırıldı
        Kayseri'de tarihi yapılar ve sokaklardaki aydınlatma sistemleri ramazan ayı için ışıklandırılarak bakım ve onarımı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki tarihi cami ve caddelerin ışıklandırma bakım onarımını gerçekleştirdi.

        Çalışmalar çerçevesinde, Bürüngüz Camisi'nin ışıklandırma bakımları yapıldı, mahya düzenlendi, tarihi Kayseri Kalesi, Camikebir ile Hunat Cami ve Medresesi'nin ışıklandırma bakım onarımı sağlandı.

        Kale surlarına Türk bayrağı ile "Hoş geldin 11 ayın sultanı ramazan" yazısını yansıtan ekipler, lazer projeksiyon cihazlarıyla surları da ışıklandırdı.

        Birçok cadde ve sokağın aydınlatıldığı çalışmalarda motifli figürler de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

