Giriş: 06.03.2026 - 12:23 Güncelleme:
Kayseri'de 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.
"Hırsızlık" suçundan 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. (23) ekiplerce yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
