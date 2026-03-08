Canlı
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'den kısa kısa

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen tarihi Gön Han'da incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 12:29
        Kayseri'den kısa kısa

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen tarihi Gön Han'da incelemede bulundu.

        Başkan Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Melikgazi Belediyesi olarak birçok eseri ilçeye kazandırdıklarını ifade etti.

        Bunlardan en önemlilerden birinin Gön Han olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Burası Kapalı Çarşı’nın hemen yanı başında. Biz burayı ilk keşfettiğimizde burada ortaya çıkan çoğu bölüm yoktu. Bu hale gelmesi için 7 bin kamyona yakın hafriyat çıkardık. 500 yıl önceki bu eserin izleri, hummalı çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkmış oldu. Bu yapıyı orijinaline uygun olarak restore ettik. 2026'nın yazında burada birçok kültürel, sanatsal faaliyetler yapılacak."

        - Kocasinan Belediyesinin "Gönül Kazan" projesi sürüyor

        Kocasinan Belediyesi tarafından 5 yıl önce başlatılan "Gönül Kazan" projesi ile 65 yaş üstü ve engelli olan, yemek yapabilecek durumu olmayan 229 kişinin evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve yüreklerine dokunduklarını belirtti.

        Çolakbayrakdar, "İlçede engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 229 kişiye haftanın 7 günü bir öğünlük sıcak yemeklerini ikram ediyoruz. Bütün amacımız şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmek." ifadelerini kullandı.

        - Büyükşehir Belediyesi Suriye'de iftar sofrası kurdu

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Suriye’nin Tartus kentinde ihtiyaç sahibi aileler için iftar sofraları kurduklarını belirtti.


        Ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Kayseri'nin hayırseverliği sadece şehrimizle sınırlı değil. Nerede bir ihtiyaç varsa, Kayseri'nin gönül eli oraya uzanır. Kardeşlerimizle aynı sofrada ve dualarda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, Suriye’nin Tartus kentinde ihtiyaç sahibi aileler için iftar sofraları kurduklarını aktardı.

