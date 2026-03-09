Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Zecorner Kayserispor'da kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, "Kayserispor bu sezonun en güzel oyununu oynamıştır ve inanılmaz bir karakter koymuştur." dedi.

        Giriş: 09.03.2026 - 23:08
        Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Zecorner Kayserispor'da kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, "Kayserispor bu sezonun en güzel oyununu oynamıştır ve inanılmaz bir karakter koymuştur." dedi.

        Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Açıkalın, Kayserispor'un iyi mücadele ettiğini ancak puan alamadığını söyledi.

        Kayserispor'un sahada iyi futbol sergilediğini belirten Açıkalın, "Bizim tabii ki Trabzonspor camiası, takımı ve yönetimiyle içeride ve dışarıda dostluklarımız var. Bu konuşmaların hepsi onlardan bağımsızdır. Onları tabii sadece tebrik edebilirim. Kendi oyuncularımızı da 8. dakikadan 90+5'e kadar 10 kişi olağanüstü mücadele ettikleri için hepsinin alnından teker teker öpüyorum. Kayserispor bu sezonun en güzel oyununu oynamıştır ve inanılmaz bir karakter koymuştur." diye konuştu.

        Açıkalın, 10 kişi kalmalarına rağmen iyi bir oyun sergileyen Kayserispor futbolcularını ve desteklerini sürdüren taraftarlara teşekkür etti.

        Hakem kararlarını eleştiren Açıkalın, şunları kaydetti:

        "Özgür Yankaya senin Kayserispor'la ne gibi bir derdin var? Bugün sahadaki hakem, senin Kayserispor'la ne sorunun var? Biz bu hakemlerin ismini her defasında MHK'ye bildirmemize rağmen hangi amaçla bunları buraya gönderiyorsunuz? Bu zamana kadar ben başkan olarak hiçbir hakemin hakkında konuşmadım ama bundan sonra yeter. Bu kararları neye göre verdin Cihan Aydın? Bu şehrin hakkını nasıl yedin. Trabzon'la Beşiktaş'ın kendi içerisinde 3'üncülük mücadelesi olabilir. Bizim dışımızda olan konular. Biz ilgilenen konular değil bunlar. Kayserispor burada bir karakter ortaya koyuyor. Ligde kalma mücadelesi veriyor. Ne hakla buna müdahale ediyorsunuz? Merkez Hakem Kurulu Başkanı bu gece istifa etmelisin. Federasyon başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, bizim şu anda bulunduğumuz görevleri yıllarca yaptınız. Lütfen bu konuya müdahale ediniz. Eyüpspor maçında haksız yere ofsayttan gol yiyoruz. Yine VAR'da Özgür Yankaya var. Yetmemiş, doymamış, bugün bir daha vermişler. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Burası Kayserispor. Bakın büyük gelir size, yutamazsınız. O yüzden biz onurumuzla mücadele vermeye çalışıyoruz. Hakemlerin içerisinde olduğu pislikleri de zaten federasyon ortaya çıkarttı. Artık kimin hangi pislik içerisinde olduğunu da bilmiyoruz. Yani söyleyecek söz, kelime bulamıyorum."

        Açıkalın, haklıyken haksız duruma düşmek istemediklerini ancak Kayserispor'un hakkını da kimseye yedirmeyeceklerini dile getirdi.

        Karşılaşmadaki pozisyonlara değinen Açıkalın, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Son dakikada gözümüzün önünde el var. Son adam düşürüldü kart verilmiyor. VAR hakemi, o penaltı pozisyonunda niye çağırmış biliyor musunuz arkadaşlar? Ofsaytı göstermek için çağırmış. Ya biz mi şaşırdık bilmiyoruz. Haftaya biz Samsun'dayız Özgür Yankaya oraya da bekliyorum seni. Biz buradayız. Sizi de bekliyoruz. Evet arife günü burada saat 16.00'da maç veren arkadaş, seni de buraya bekliyoruz. Biz Kayserispor'uz, düşüremeyeceksiniz, başaramayacaksınız. Boşuna hak yemeyin. Görevinizi düzgün yapın. Söyleyin başından sonucu, nasıl yapılacaksa biz de ona göre yapalım. Operasyona gerek yok. Kayserispor bugün çok güzel oyun oynadı. Hepsinin alnından teker teker öpüyorum. Ama ben her hafta açılama yapmaktan bıktım. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında çok maşallah süper tebrik ediyorum, yani milimetreyi bulabilecek kadar zekaya sahipler. Sanırım mesajlarım yerine ulaştı."

