Kök hücre bağışçısı akademisyen, nakil bekleyen hastaya umut oldu

MUHAMMED KISIR - Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fuat Köker, 7 yıl önce verdiği kan örneğinin uygunluğunun tespit edilmesi üzerine kök hücre nakli bekleyen bir hasta için donör oldu.





Köker, 2010'da Siirt Üniversitesi'nde görevliyken kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak üzere yapılan bir söyleşide dinlediklerinden etkilenerek düzenli kan bağışında bulunmaya başladı.



Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'na 2013'te geçen ve öğrencilerini organ nakli ile kök hücre bağışında farkındalık oluşturmak amacıyla sürekli bilgilendiren Köker, 2019'da gönüllü kök hücre donör adayı olarak kan verdi.



Kayseri'deki Türk Kızılay Süleyman Çetinsaya İç Anadolu Bölge Kan Merkezi'nden 7 yıl sonra aranan ve bir hastayla kök hücresinin yüzde 90 uyumlu olduğu bildirilen Köker, Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelerek nakil bekleyen erkek hastaya donör oldu.



- "Duyduğumda çok mutlu oldum"



Öğretim görevlisi Fuat Köker, AA muhabirine, uzun yıllardır Türk Kızılaya gönüllü olarak kan bağışında bulunduğunu söyledi.



18'inci kan bağışının ardından mutlu haberi aldığını dile getiren Köker, ilk duyduğunda şaşırdığını ve sevindiğini belirtti.



Köker, ailesinin de kendisine bu süreçte destek verdiğini ifade ederek, "Kayseri Kan Merkezi'nden beni aradılar. Bir hastanın kök hücresi ile benim kök hücremin yüzde 90 uyumlu olduğunu, bunun çok ender rastlanılan bir olay olduğunu, 40 binde bir ihtimalin gerçekleştiğini söylediler. Bunu duyduğumda çok mutlu oldum. Kızılaydaki arkadaşlarla ve ailemle paylaştım. Onlar da bana büyük destek verdiler ve kök hücre bağışında bulunmak için buraya geldim. Tam 7 yıl sonra bugün bir hastaya umut olabildim." diye konuştu.



- "Tanımadığım bir insana umut olabileceksem benim için gurur kaynağı"



İlk başta çekincelerinin olduğunu dile getiren Köker, süreç konusunda bilgilendirildiğini söyledi.



Kayseri Şehir Hastanesi'nde kök hücre bağışında bulunduğunu anlatan Köker, şunları kaydetti:



"Ona kan olduk, can kardeşi olduk. Benden büyük mü küçük mü bilmiyorum ama Rabbimden dileğim o ki şifa olur inşallah. Benim her zaman söylediğim şuydu, 'Kan ver, can ol'. Burada yine, 'Kök hücre vererek bir insana umut olabiliriz, can olabiliriz, can kardeşi olabiliriz' diyorum. Belki de hiç tanımadığım bir insana umut olabileceksem bu benim için gurur kaynağı. Belki de hiç tanışmayacağız ama onun bir yerlerde nefes alıyor olabilmesi, sağlıklı olabilmesi benim için gerçekten gurur kaynağı."



Herkesin kök hücre bağışında bulunmasını isteyen Köker, bu süreçte Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi ve Türk Kızılayın kendisiyle yakından ilgilendiğini sözlerine ekledi.



İç Anadolu Kök Hücre Birim Yöneticisi Behlül Budak da bir hastaya umut olan Fuat Köker'e teşekkür etti.





Budak, bağışçı sayısının artmasının diğer hastalara da umut olacağını kaydetti.

