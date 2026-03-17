Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Büyükkılıç, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiği en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü gurur ve minnetle andığını bildirdi.



Çanakkale'de, imkansızlıklara rağmen büyük bir iman ve kararlılıkla mücadele eden ecdadın vatan toprağını savunurken tarihin akışını değiştiren eşsiz bir zafer kazandığını belirten Büyükkılıç, Çanakkale'nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını, bu destanın aynı zamanda milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü sembollerinden biri olduğunu ifade etti.



"Çanakkale, milletimizin inancı, cesareti ve fedakarlığıyla yazdığı bir kahramanlık destanıdır" ifadelerini kullanan Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Anadolu'nun dört bir yanından gelen Mehmetçikler, aynı bayrak altında kenetlenerek vatanı için canını ortaya koymuş, 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Çanakkale'de gösterilen kahramanlık, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komutanlarımızın ve Mehmetçiğimizin üstün fedakarlığı sayesinde büyük bir zafere dönüşmüştür. Atatürk'ün savaş sonrasında Anzak askerlerinin annelerine hitaben söylediği 'Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır' sözleri ise Türk milletinin savaşta dahi insanlığını ve merhametini kaybetmediğinin en güçlü göstergelerinden biridir. Çanakkale ruhu, birliktir, beraberliktir, dayanışmadır, kardeşliktir. Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızdan miras kalan bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."







