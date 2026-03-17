        Erciyes'te kayak keyfi Ramazan Bayramı'nda da sürecek

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, bu yıl Ramazan Bayramı'nda da misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Erciyes'te kayak keyfi Ramazan Bayramı'nda da sürecek

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, bu yıl Ramazan Bayramı'nda da misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

        Dünya standartlarındaki modern tesisleri, 112 kilometre pist uzunluğu ve 25 kilometrelik teleferikleriyle ziyaretçilere kayak ve snowboard yapma imkanı sunan Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl Ramazan Bayramı ile ara tatilin bir arada yaşandığı haftayı da dolu geçirecek.

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, bu sezon kar yağışının çok iyi olduğunu söyledi.

        Güzel bir sezon geçirdiklerini belirten Akşehirlioğlu, şöyle konuştu:

        "Aralık ayının ortasında başlayan sezonumuz şu anda mart ayının ortasında gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Muhtemelen nisan ayının sonunu bulacağımızı tahmin ediyorum. İç Anadolu'muzun en yüksek dağı, Türkiye'mizin incisi Erciyes Kayak Merkezi'mizde muhteşem geçirdiğimiz bir yılbaşı ve sömestr dönemi oldu. Ramazan ayında yine doluluk oranlarımız gayet iyi şekilde geçti. Bu sene bayram ve ara tatilin birleşmesiyle tatil yapacaklar için ailece gelinebilecek en iyi destinasyon Erciyes Kayak Merkezi. Şu anda otellerimiz rezervasyonlarını almaya devam ediyor."

        İşletmeler, oteller ve kayak hocalarının en iyi hizmeti vermek için misafirlerini beklediğini dile getiren Akşehirlioğlu, "Misafirlerimiz gece kayağı, ATV turları, snowkite ve kar voleybolu gibi farklı etkinliklere katılabilecek. Kar üzerinde yapılabilecek tüm etkinlikleri, faaliyetleri burada yapabilecekler. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla uçsuz bucaksız pistlere sahip olan Erciyes'imize bu sene teveccüh gayet iyiydi. Bayram sonuna kadar da misafirlerimizi yine buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Akşehirlioğlu, bu sene başındaki 3 milyon ziyaretçi hedeflerini aştıklarını sözlerine ekledi.

        - "Bayram için talepler gayet güzel"

        Erciyes'teki bir otelin genel müdürü Kerem Karaağaç da bu yıl sezonun iyi geçtiğini söyledi.

        Karaağaç, sezonun halen devam ettiğini bildirerek, "Bayram için talepler gayet güzel. Bu sene kar yağışı çok iyi. Pistlerin elverişli olması ve kar durumunun gayet iyi olması misafirler tarafından da biliniyor. Bayram için doluluk oranımız güzel gözüküyor. Erciyes, bayramda güzel tatil geçirmek için uygun bir yer." dedi.

        Kayak eğitmeni İbrahim Köse ise Türkiye'nin popüler kayak merkezi Erciyes'te sezonun Ramazan Bayramı'nda devam etmesinin gayet iyi olduğunu belirtti.

        Ziyaretçilerden Meriç Taşdemir de Erciyes'teki kar seviyesi, pistler ve hava durumunun kayak için uygun olduğunu anlattı.

        Samet Bölük de Erciyes'te güzel zaman geçirdiklerini dile getirerek, "Sömestirde de buradaydık, güzel zaman geçirdik, tadına doyamadık ve yine geldik. Bayramda sezon açık olduğu için tekrar burayı tercih ettik. Kar çok güzel ve memnunuz. Bayramı burada geçirmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Beton blokları aştı, kahretti!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        40 milyon dolar zararda
        Konutta reel düşüşe devam
        SGK’dan prim iadesi nasıl alınır?
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı

        Talas'ta tarih okullara taşındı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 18 Mart Şehitleri Anma G...
        Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince iftar programı düzenlendi
        6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu heyecanı başlıyor
        Talas'ta teravihte buluştular, sürprizlerle tanıştılar
        Başkan Büyükkılıç: "Ecdadımız, vatan toprağını savunurken tarihin akışını d...