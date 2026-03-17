        Kayseri'de bayram öncesi market denetimleri artırıldı

        Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmeleri denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan ve beraberindeki ekipler, il genelindeki denetimlerini merkez Melikgazi ilçesindeki marketlerde sürdürdü.

        Ekipler, iş yerlerindeki ürünlerin fiyat ve etiketleri kontrol etti. Market arabasıyla alışveriş yapan ekipler, etiket ve kasadaki fiyatları karşılaştırdı.

        Dinçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda il genelinde fiyat etiketi, menü ve haksız fiyat artışı, kasa ve reyon fiyat farkına yönelik kontrollerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Ramazan ayı boyunca 227 firmada 7 bin 349 ürünün denetimini gerçekleştirdiklerini belirten Dinçaslan, "30 firmada 46 aykırılık tespit ettik ve toplam 826 bin 498 lira idari ceza uyguladık. Ayrıca ramazan ayı öncesi ve devamında da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçe belediyeleriyle koordineli şekilde tüketicilerin korunması için denetimlerimiz ve rehberlik faaliyetlerimiz devam etmektedir. En iyi denetim elemanı bilinçli tüketicidir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"

