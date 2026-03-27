        Kayseri Haberleri

        Yahyalı fidanlığı tarımsal üretim merkezi haline getiriliyor

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki fidanlığın yeniden üretim merkezi haline getirilmesi planlanıyor.

        Giriş: 27.03.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı (TAGEM) tarafından Yahyalı Belediyesine tahsis edilen 678 dönümlük alan "Yahyalı Belediyesi Fidanlık AR-GE Merkezi" olarak bölgenin tarımına destek verecek.

        Saha incelemeleri kapsamında fidanlığı gezen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, elma fidanı dikimi öncesi traktörün direksiyonuna geçerek toprağın ilk sürümünü gerçekleştirdi.

        Fidanlığı yeniden ayağa kaldırarak üretim sahasına dönüştüreceklerini belirten Öztürk, desteklerini esirgemeyen AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Üretimle ilgili bilgi veren Öztürk, "Şu an 240 dönümde buğday, 210 dönümde arpa üretimi yapıyoruz. Ancak asıl hedefimiz Yahyalı'nın simgesi haline gelen elma fidanı üretimini yeniden güçlendirmektir. Bu yıl alanın boş kalmaması için geçici tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz. Ancak temel hedefimiz bilimsel yöntemlerle elmacılığı geliştirmek ve kaliteli fidan üretimini artırmaktır. Üretilen fidanları vatandaşlarımıza ve çevre belediyelere uygun koşullarda sunacağız. Burası hem milletin fidanlığı hem de üretimin kalbi olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Öztürk, alanda ayrıca mini hayvanat bahçesi, piknik alanları ve çeşitli sosyal donatıların yer alacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?

        Benzer Haberler

        ERÜ Rektörü Altun, milli maç heyecanını öğrencilerle yaşadı
        ERÜ Rektörü Altun, milli maç heyecanını öğrencilerle yaşadı
        Belediyenin "Aile Yılı"nda kurduğu dernekle yuvaların dağılması önleniyor
        Belediyenin "Aile Yılı"nda kurduğu dernekle yuvaların dağılması önleniyor
        ERÜ'de Nevruz Bayramı kutlandı
        ERÜ'de Nevruz Bayramı kutlandı
        Yahyalı'nın yarım asırlık mirası yeniden canlandı
        Yahyalı'nın yarım asırlık mirası yeniden canlandı
        Yahyalı meydanından Develi kavşağına 5 km'lik çevre yol niteliğinde proje
        Yahyalı meydanından Develi kavşağına 5 km'lik çevre yol niteliğinde proje
        Çocukluk tutkusu dağların zirvelerine yaklaşık 150 tırmanış yaptı
        Çocukluk tutkusu dağların zirvelerine yaklaşık 150 tırmanış yaptı