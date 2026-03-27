Yahyalı fidanlığı tarımsal üretim merkezi haline getiriliyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki fidanlığın yeniden üretim merkezi haline getirilmesi planlanıyor.



Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı (TAGEM) tarafından Yahyalı Belediyesine tahsis edilen 678 dönümlük alan "Yahyalı Belediyesi Fidanlık AR-GE Merkezi" olarak bölgenin tarımına destek verecek.



Saha incelemeleri kapsamında fidanlığı gezen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, elma fidanı dikimi öncesi traktörün direksiyonuna geçerek toprağın ilk sürümünü gerçekleştirdi.



Fidanlığı yeniden ayağa kaldırarak üretim sahasına dönüştüreceklerini belirten Öztürk, desteklerini esirgemeyen AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.



Üretimle ilgili bilgi veren Öztürk, "Şu an 240 dönümde buğday, 210 dönümde arpa üretimi yapıyoruz. Ancak asıl hedefimiz Yahyalı'nın simgesi haline gelen elma fidanı üretimini yeniden güçlendirmektir. Bu yıl alanın boş kalmaması için geçici tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz. Ancak temel hedefimiz bilimsel yöntemlerle elmacılığı geliştirmek ve kaliteli fidan üretimini artırmaktır. Üretilen fidanları vatandaşlarımıza ve çevre belediyelere uygun koşullarda sunacağız. Burası hem milletin fidanlığı hem de üretimin kalbi olacaktır." ifadelerini kullandı.



Öztürk, alanda ayrıca mini hayvanat bahçesi, piknik alanları ve çeşitli sosyal donatıların yer alacağını kaydetti.

