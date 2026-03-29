Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar etkili oluyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. İlçeye bağlı Sıradan, Pazarören ve Yeregeçen köylerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sisin de etkili olduğu bölgede, yağışla birlikte tarım arazileri beyaza büründü. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

