Kayseri'de boş araziye yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasında
Kayseri'nin İncesu ilçesinde boş araziye yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 30.03.2026 - 10:38
Kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak, İncesu ilçesinde de etkisini gösterdi.
İlçeye bağlı Küllü Mahallesi yakınlarındaki boş bir araziye dün öğleden sonra yıldırım isabet etti.
Ölen ve yaralananın olmadığı olay, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri