        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Kayseri'de "62. Kütüphane Haftası" programında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Son 8 yılda 221 kütüphaneyi hizmete sunduk. 320 kütüphanemizi yeniden yapılandırdık." dedi.

        Giriş: 30.03.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Mumcu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "62. Kütüphane Haftası" programında yaptığı konuşmada, hafta dolayısıyla kütüphanecilere, akademisyenlere ve kültür hayatına katkı sunanlara teşekkür etti.

        Kütüphanelerin, milletin hafızasını diri tuttuğunu vurgulayan Mumcu, şunları kaydetti:

        "Kütüphanelerimiz sadece kitapların raflarda sıralandığı mekanlar olmaktan artık çıkıyor. Yaşayan, üreten ve dönüştüren mekanlar oluşturmuş durumdayız. Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz 'yaşayan kütüphane vizyonu' bu dönüşümün en önemli ve güçlü ifadesidir. Bu vizyon doğrultusunda başlattığımız kütüphaneler hamlesiyle ülkemizin dört bir yanında önemli bir atılım gerçekleştirdik. Son 8 yılda 221 kütüphaneyi hizmete sunduk. 320 kütüphanemizi yeniden yapılandırdık. Bununla da yetinmiyor 100'e yakın kütüphanemizi de yeniden yapılandırmaya, sıfırdan inşa etmeye ve restorasyon çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu rakamlar sadece fiziki dönüşümü değil aslında aynı zamanda zihinsel ve kültürel bir dönüşümü de ifade etmektedir."

        Mumcu, kütüphanelerin bilginin üretildiği, sanatın ve yaratıcılığın geliştiği, sosyal etkileşimin güçlendiği çok güçlü bir yaşam merkezi olduğunu belirtti.

        Vali Gökmen Çiçek ise Kayseri'de kütüphanelere önem verilmesinden mutlu olduğunu, buraların öğrencilere fayda sağladığını dile getirdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da 2025 yılında belediyeye ait 15 kütüphanede 2 milyona yakın ziyaretçi sayısına ulaştıklarını aktardı.

        Programda, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da konuşma yaptı.

        Programa, il protokolü, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        Seda Sayan'dan tepki
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye'ye yayılıyor!
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        ERÜ kampüsünde yapılan yurtlar son aşamada
        Başkan Büyükkılıç ve Çolakbayrakdar'dan Kütüphaneler Haftası mesajı
        ERÜ Rektörü Altun, hastane personelini ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Bilişim Akademisi'ndeki etkinlikte öğrencilere destek ve...
        Kayseri'de boş araziye yıldırım düşme anı kamerada
        Samet Balcı, yine Türkiye Şampiyonu oldu
