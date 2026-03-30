Başkan Büyükkılıç, Bilişim Akademisi'ndeki etkinlikte öğrencilere destek verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Astro Hackathon etkinliğine katılarak, gençlere destek verdi.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Bilişim Akademisi'nde düzenlenen Astro Hackathon etkinliğine katıldı.





Etkinlikte, gençlerin uzay ve yazılım projelerine destek veren Büyükkılıç, burada bilişim ve teknoloji yatırımlarına değindi.



Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde, TÜBİTAK ve Kayseri Bilim Merkezi ile Bilişim Akademisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, gençler, 48 saat boyunca uzay teknolojileri ve yazılım alanında projeler geliştirdi.



Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte dereceye girenler, Ankara'da gerçekleştirilecek büyük finalde projelerini geliştirme ve yatırımcılarla buluşma fırsatı elde edecek.







