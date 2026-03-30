Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 14'ü aranan 24 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 14'ü aranan olmak üzere toplam 24 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda kaçak sigara, tütün, etil alkol, tabanca ve cep telefonu gibi malzemeler ele geçirildi.
