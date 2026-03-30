Kayseri'de terör operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 3 zanlıyı yakaladı.



Şüphelilerden, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Diğerleri hakkında yasal işlemler yapıldı.

