Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Sergisi Kayseri'de açıldı

        Kayseri'de, 20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması kapsamında çeşitli projelerin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 19:15 Güncelleme:
        Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan açıklamaya göre, 20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Sergisi'nin açılış programı, Prof. Dr. Ahmet Bilge Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

        Programda konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, sergide yer alan projelerin geleceğe dair umut verdiğini belirtti.


        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise öğrencilerin merak ve sorgulama duygusunun bilimsel düşüncenin temelini oluşturduğunu ifade etti.

        Bugünün çocuklarının araştıran, sorgulayan ve problem çözen bireyler olarak geleceğin dünyasını şekillendireceğini vurgulayan Esen, "Bu projeler, onların sadece öğrenmekle kalmayıp üretim odaklı düşündüklerini de gösteriyor." ifadesini kullandı.

        Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan da sergide yer alan projelerin yaklaşık 1000 proje arasından seçildiğini aktardı.

        Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştiren protokol üyeleri, daha sonra alanda bulunan projeleri inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan atılan 4.füze havada önlendi!
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        İstanbul’da sağanak hayatı durdurdu
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Özkan Yalım tutuklamaya sevk edildi
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kayseri'de bir kişi akrabasını bıçakla yaraladı
        Develi'de görevli orman muhafızları Sinop'ta çalıştaya katıldı
        ERÜ'de 20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Y...
        Katı Atık Projesi Fizibilite Raporu onaylandı
        Sera OTB'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
        Kayseri'de "Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması" düzenlendi
