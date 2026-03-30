        Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 336 bin lira ceza verildi

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne toplam 336 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 23:02 Güncelleme:
        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği plakasız motosikletin sürücüsü Y.N. (16) kaçmaya başladı.

        Şüpheli, kovalamacanın ardından Billur Caddesi'nde motosikletini devirince, polis ekiplerine yakalandı.

        Sürücüye, "ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" toplam 336 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

        Öte yandan sürücü ile motosikletteki bir yolcu da kazada yaralandıkları için hastaneye kaldırıldılar.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        İstanbul’da sağanak hayatı durdurdu
        İstanbul’da sağanak hayatı durdurdu
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
        20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Sergisi Kayseri'de açı...
        20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Sergisi Kayseri'de açı...
        Kayseri'de bir kişi akrabasını bıçakla yaraladı
        Kayseri'de bir kişi akrabasını bıçakla yaraladı
        Develi'de görevli orman muhafızları Sinop'ta çalıştaya katıldı
        Develi'de görevli orman muhafızları Sinop'ta çalıştaya katıldı
        ERÜ'de 20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Y...
        ERÜ'de 20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Y...
        Katı Atık Projesi Fizibilite Raporu onaylandı
        Katı Atık Projesi Fizibilite Raporu onaylandı