Kayseri\u2019de alacak verecek meselesi y\u00fcz\u00fcnden tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 teyze o\u011flu Tufan Din\u00e7er i \u00f6ld\u00fcren ve bu su\u00e7tan tutuklu yarg\u0131lanan san\u0131\u011fa mahkemece 18 y\u0131l hapis cezas\u0131 verildi. San\u0131k mahkemede, \u201cTahliye de, beraat da istemiyorum\u201d dedi. Olay, 13 Haziran\u2019da Kayseri\u2019nin Melikgazi \u0130l\u00e7esi Germir Mahallesinde ya\u015fand\u0131. Akraba olan Tufan Din\u00e7er ile Ahmet K. alacak verecek meselesi y\u00fcz\u00fcnden tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Tart\u0131\u015fman\u0131n kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015fmesinin ard\u0131ndan Ahmet K. yan\u0131nda bulunan silahla kuzeni Tufan Din\u00e7er\u2019i vurarak \u00f6l\u00fcm\u00fcne sebep oldu. Cinayet sonras\u0131 Ahmet K., Tufan Din\u00e7er\u2019i arac\u0131yla hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcrken, bir el daha ate\u015f etti, hastane kap\u0131s\u0131na b\u0131rak\u0131p kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131. Kayseri \u015eehir Hastanesi\u2019ne yaral\u0131 olarak getirilen Tufan Din\u00e7er, hastanede yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lmayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Kayseri Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri bir ihbar \u00fczerine yapt\u0131klar\u0131 operasyonda cinayet \u015f\u00fcphelisi Ahmet K.\u2019y\u0131 ve \u015f\u00fcpheliye yard\u0131m etti\u011fi iddia edilen Y.E.\u2019yi yakalad\u0131. Olaydan 8 g\u00fcn sonra Kocasinan il\u00e7esi Erkilet Mahallesi\u2019nde Yamula Baraj\u0131 yak\u0131nlar\u0131nda bir ba\u011f evinde polis ekiplerince su\u00e7 aleti silah ile k\u0131sk\u0131vrak yakalanan Ahmet K., Emniyet\u2019teki sorgusunun ard\u0131ndan Adliye\u2019ye sevk edildi. Ahmet K.\u2019ya, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 n\u00f6bet\u00e7i mahkemece tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi. Y.E. ise serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. \u015e\u00fcpheli Ahmet K.\u2019ya \u2018kasten adam \u00f6ld\u00fcrme\u2019, \u015f\u00fcpheli Y.E.\u2019ye ise \u2018su\u00e7luyu kay\u0131rma\u2019 su\u00e7undan dava a\u00e7\u0131ld\u0131. Kayseri 5. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi\u2019nde g\u00f6r\u00fclen davada tutuklu san\u0131k Ahmet K.(41), ile \u00f6ld\u00fcr\u00fclen \u015fahs\u0131n e\u015fi Z.D.(41) ve avukatlar haz\u0131r bulundu. Tutuksuz san\u0131k Y.E.(35) ise kat\u0131lmad\u0131. Savc\u0131 m\u00fctalaas\u0131n\u0131 tekrarlayarak tutuklu san\u0131k Ahmet K.\u2019n\u0131n TCK 81\/1 maddesi gere\u011fince \u2018kasten adam \u00f6ld\u00fcrme\u2019 su\u00e7undan, tutuksuz san\u0131k Y.E.\u2019nin ise TCK 283\/1 maddesi gere\u011fince \u2018su\u00e7luyu kay\u0131rma\u2019 su\u00e7lar\u0131ndan cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 talep etti. \u00d6ld\u00fcr\u00fclen Tufan Din\u00e7er\u2019in avukat\u0131, \u201cSesim titriyor, \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00f6ld\u00fcr\u00fclen \u00f6z amcamd\u0131. San\u0131k bu olay\u0131 tasarlayarak i\u015flemi\u015ftir ve bu su\u00e7tan cezaland\u0131r\u0131lmal\u0131d\u0131r, di\u011fer san\u0131k da bu su\u00e7a i\u015ftirak etmi\u015ftir\u201d dedi. Karar verilece\u011fi uyar\u0131s\u0131 ile son s\u00f6z\u00fc sorulan tutuklu san\u0131k Ahmet K. ise \u201cBeraat\u0131m\u0131 da istemiyorum, pi\u015fman\u0131m. Yapt\u0131\u011f\u0131m hatayd\u0131, ke\u015fke olmasayd\u0131, tahliyemi de istemiyorum, adaletinize g\u00fcveniyorum\u201d diye konu\u015ftu. Mahkeme heyeti yap\u0131lan yarg\u0131lama sonucu tutuklu san\u0131k Ahmet K.\u2019ya \u2018kasten adam \u00f6ld\u00fcrme\u2019 su\u00e7undan tahrik alt\u0131nda i\u015fledi\u011fi gerek\u00e7esiyle 18 y\u0131l hapis cezas\u0131, \u2018yasak silah bulundurma\u2019 su\u00e7undan ise 2 y\u0131l hapis, bin 200 TL adli para cezas\u0131 vererek tutukluluk halinin devam\u0131na h\u00fckmetti. Mahkeme, gelmeyen tutuksuz san\u0131k Y.E.\u2019ye ise \u2018su\u00e7luyu kay\u0131rma\u2019 su\u00e7undan 2 y\u0131l 1 ay hapis cezas\u0131 verdi. Karar sonras\u0131 \u00f6ld\u00fcr\u00fclen Tufan Din\u00e7er\u2019in e\u015fi Z.D., san\u0131k Ahmet K. jandarma taraf\u0131ndan g\u00f6t\u00fcr\u00fcl\u00fcrken, \u201c4 \u00e7ocu\u011fumu babas\u0131z b\u0131rakt\u0131n, pis katil\u201d diye ba\u011f\u0131rd\u0131.