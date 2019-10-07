1.Amatör Küme’de 3.Haftada 37 gol atıldı

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 3.haftada oynanan 10 karşılaşmada 37 gol atıldı. Oynanan 10 karşılaşmada 2 karşılaşma berabere tamamlandı.
İşte haftanın toplu sonuçları;
Sanayi Esnafspor 53 Gültepespor
Yeni Esenspor 14 Argıncıkspor
Makfitspor 13 Kayserigücü FK
ESentepespor 22 Kayseri Yavuzspor
Güneşspor 00 Yerköyspor
Argıncık Esnafspor 30 Yeşilhisar Belediyespor
Erciyes Reşadiye Gençlikspor 31 Büyüleyenspor
Başakpınar Belediyespor 10 Amarat Gençlikspor
Akkışla Gençlikspor 15 OSB Atletikspor
Palasspor 11 Tomarza Belediyespor
Kafkasspor (BAY)
KAYSERİ
07 Ekim 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:11
- GÜNEŞ 06:32
- ÖĞLE 12:31
- İKİNDİ 15:46
- AKŞAM 18:20
- YATSI 19:36