Kayser Süper Amatör Küme Hacılar Erciyesspor: 3 - Talas Anayurtspor: 2

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Hacılar Erciyesspor’u ligin 3.haftasında oynadığı maçta Talas Anayurtspor’u 32 yenerek kayıpsız yoluna devam ediyor. SarıLacivertliler karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Stat: Organize Sanayi Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin xx, İbrahim İmrağ xx, A.Kadir Keğin xx
Saha Komiseri: Şinasi Acar
Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu x, Eren Kaan İpek x, Ebubekir Beydilli x, Yusuf Karaboğa xx, Doğukan Çetin Bozkurt x, Mehmet Gençoğlu x, Bekir Acır x (Murat Mağara x dk 73) Ahmet Emin Ayata x, (Süleyman Yasa x dk 68), Samet Kaan Karaca xx, Kasım Alıcı xx, Burak Türkmen x (Mükremin Bayrak x dk 80)
Talas Anayurtspor: Ali Canbaz x, Yaşar Alak x, (Doğan Bilgin x dk 30) Ahmet Sürmeli x, Önal Baykal xx, Kayhan Yılmaz x, Erhan Vurdem x, Ayhan Aslan x, (Rafet Yıldız x dk 60) Cengiz Eşme x, (Emircan x dk 72) Emrecan Tepetaş x, Batuhan Taştan x, Süleyman Koç xx
Goller: Kasım Alıcı dk 43 ve 68 (penaltıdan), Yusuf Karaboğa dk 77 ( Hacılar Erciyesspor), Batuhan Taştan dk 29, Önal Baykal dk 86 (Talas Anayurtspor)
Kırmızı Kart: Kasım Alıcı dk 82 (Hacılar Erciyesspor)
KAYSERİ
07 Ekim 2019 Pazartesi
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