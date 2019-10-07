Kayseri Süper Amatör Küme Develispor: 0 - Trend Gayrimenkulspor:1

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Kayseri Süper Amatör Küme’de haftanın en kritik karşılaşmalarından bir olan Develispor ile Trend Gayrimenkulspor Develi İlçe Stadında karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip Trend Gayrimenkulspor Muhammet Ülker’in golü ile deplasmandan 3 puanı alarak döndü. Develispor ise bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Alim Kandemir xx, Osman Baruk xx, Turan Çelik xx

Develispor: Abdulsamed Karakoyun xx, Harun Okan Yılmaz xx, Erkan Atçı xx, Orhan Şahin xx, Görkem Niğit xx, Murat Sıvacı xx, Emre Öztürk xx, Mehmet Furkan Ağça xx, İsmail Aydoğdu xx, Mehmet Kahveci xx, Halil Yozgat xx

Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara xxx, Efekan Korkmaz xxx, İsmail Yılmaz xxx, Raşit Şimşek xxx, Mehmet Kındık xxx, Mehmet Ali Öncü xxx, Adem Şener xxx, Muhammed Akçiçek xxx, Fatih Ülker xxx, Hüseyin Can Taş xxx, Halis Barbaros xxx

Gol: Muhammed Akçiçek (dk. 75) (Trend Gayrimenkulspor)

Kırmızı Kart: Halil Yozgat (dk. 85) (Develispor)

KAYSERİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

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