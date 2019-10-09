İstikbal Mobilya Kayserispor'daki görevini noktalandıran Hikmet Karaman, Kayseri'den ayrıldı.

6 Aralık 2018 tarihinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşme yapan ve sarı kırmızılı takımın başarısı için mücadele veren teknik direktör Hikmet Karaman, istifasından sonra dün akşam Kayseri'den ayrıldı.

Geçen sezonun 15.haftasında sarı kırmızılı takımda göreve başlayan Hikmet Karaman, 27 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçına çıktı. Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında 8 galibiyet, 12 beraberlik elde ederken 10 kez de mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılı takım, bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde ise 40 gol gördü.

Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, bu sezon çıktığı 7 müsabakada 3 beraberlik 4 yenilgi aldı. İstikbal Mobilya Kayserispor’un Hikmet Karaman yönetiminde son 30 resmi maçı ve sonuçları şöyle:

Süper Lig

KasımpaşaKayserispor 03

KayserisporAkhisarspor 10

BB ErzurumKayserispor 11

AntalyasporKayserispor 00

KayserisporBursaspor 11

Yeni MalatyaKayserispor 11

KayserisporFenerbahçe 10

KayserisporGöztepe 21

KonyasporKayserispor 01

KayserisporBeşiktaş 22

Ç.RizesporKayserispor 30

KayserisporBaşakşehir 11

SivassporKayserispor 13

KayserisporAnkaragücü 02

GalatasarayKayserispor 31

KayserisporAlanyaspor 11

TrabzonsporKayserispor 42

KayserisporKasımpaşa 21

AkhisarsporKayserispor 22

KayserisporB.B.Erzurum 02

KayserisporAlanyaspor 01

AnkaragücüKayserispor 11

KayserisporGalatasaray 23

AntalyasporKayserispor 22

KayserisporDenizlispor 11

KonyasporKayserispor 21

GöztepeKayserispor 40

Türkiye Kupası

KayserisporAkhisarspor 12

AkhisarsporKayserispor 00

KayserisporAltay 41

KAYSERİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.