İstikbal Mobilya Kayserispor'daki görevini noktalandıran Hikmet Karaman, Kayseri'den ayrıldı.
6 Aralık 2018 tarihinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşme yapan ve sarı kırmızılı takımın başarısı için mücadele veren teknik direktör Hikmet Karaman, istifasından sonra dün akşam Kayseri'den ayrıldı.
Geçen sezonun 15.haftasında sarı kırmızılı takımda göreve başlayan Hikmet Karaman, 27 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçına çıktı. Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında 8 galibiyet, 12 beraberlik elde ederken 10 kez de mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılı takım, bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde ise 40 gol gördü.
Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, bu sezon çıktığı 7 müsabakada 3 beraberlik 4 yenilgi aldı. İstikbal Mobilya Kayserispor’un Hikmet Karaman yönetiminde son 30 resmi maçı ve sonuçları şöyle:
Süper Lig
KasımpaşaKayserispor 03
KayserisporAkhisarspor 10
BB ErzurumKayserispor 11
AntalyasporKayserispor 00
KayserisporBursaspor 11
Yeni MalatyaKayserispor 11
KayserisporFenerbahçe 10
KayserisporGöztepe 21
KonyasporKayserispor 01
KayserisporBeşiktaş 22
Ç.RizesporKayserispor 30
KayserisporBaşakşehir 11
SivassporKayserispor 13
KayserisporAnkaragücü 02
GalatasarayKayserispor 31
KayserisporAlanyaspor 11
TrabzonsporKayserispor 42
KayserisporKasımpaşa 21
AkhisarsporKayserispor 22
KayserisporB.B.Erzurum 02
KayserisporAlanyaspor 01
AnkaragücüKayserispor 11
KayserisporGalatasaray 23
AntalyasporKayserispor 22
KayserisporDenizlispor 11
KonyasporKayserispor 21
GöztepeKayserispor 40
Türkiye Kupası
KayserisporAkhisarspor 12
AkhisarsporKayserispor 00
KayserisporAltay 41
KAYSERİ
09 Ekim 2019 Çarşamba
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