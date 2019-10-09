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Kayseri UEFA standartlarında bir sahaya daha kavuşuyor Doğayla iç içe yapısı ile Braga Stadı’nı ...

İHA

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yapım çalışmaları devam eden UEFA standarlarındaki doğal çim zeminli futbol stadı içinde bulunduğu doğa harikası ve sırtını dayadığı dağ ile Portekiz'in ünlü stadı Estadio Municipal de Braga'yı (Braga Belediye Stadı) hatırlatıyor.

Kayseri UEFA standartlarında bir sahaya daha kavuşuyor Doğayla iç içe yapısı ile Braga Stadı’nı hatırlatıyor Hacılar Stadı hızla yükseliyor

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde yapım çalışmaları devam eden UEFA standarlarındaki doğal çim zeminli futbol stadı içinde bulunduğu doğa harikası ve sırtını dayadığı dağ ile Portekiz’in ünlü stadı Estadio Municipal de Braga’yı (Braga Belediye Stadı) hatırlatıyor.
Hacılar Belediyesi'nin girişimleri ile hayırsever Fevzi Mercan tarafından yaptırılan Hacılar İlçe Stadı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın çalışmaları sonunda uzun süredir devam eden arsa konusu çözüldükten sonra yapım için Hayırsever Fevzi Mercan'ın destekleri ile çalışmalar başladı. Tesisin tamamlanması ile Kayseri ve Hacılar son dörece modern bir spor tesisine daha kavuşmuş olacak. Yapımı devam eden tesislerde FİFA standartlarında doğal çim futbol sahasının yanı sıra 500 kişilik taraftar tribünü, 4 soyunma odası, 2 hakem odası, duşlar, tuvaletler ve sosyal alanlar yer alacak. Ayrıca tribünlerin altıda yine taraftaralara hizmet verecek tuvalet, kantin, depo ve benzeri amaçlar için kullanılacak. Toplamda 20 Bin 191 Metre kara elanı kapsayacak olan tesislerin içerisinde ayrıca Hacılar Erciyesspor'un kullanımı için kulüp tesisleri de yer alacak. Hacılar Erciyesspor tesislerinde ise soyunma odaları, yatakhane, altyapı bölümü ve sosyal alanlar yer bulunacak. Doğa ile iç içe ve muhteşem bir Erciyes Dağı manzarası sunan yeni stat, sırıtını dayağıdı dağ ve kayalıklar ile Portekiz’in ünlü Estadio Municipal de Braga’yı akıllara getiriyor.
Özdoğan, “Bu tesis bizim göz bebeğimiz”
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, içelerine modern bir tesis kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Özdoğan, “Bu tesis bizim gözbebeği bir tesisimiz. Gençlerimizin ve Hacılar Erciyesspor’umuzun çok sevdiği ve şuanda ligde 3’de 3 yapan bir takıma sahip bir ilçeyiz. 3 maçta 3 galibiyet alan ve lider durumda olan bir takımız. Bu tesis bu açıdan çok önemli arz ediyor. İlçemize bir stat kazandırmak bizim de seçim öncesinde projelerimizden biriydi. Biz 2020 için bunun sözünü vermiştik. Allah mahçup etmedi ve bir hayır severimiz Fevzi Mercan amcamız burada bir öncülük etti. Tüm maddi imkanı da onlar seferber ettiler. Biz teknik ekibimizle ve teknik destek ile Ağustos sonu gibi başladığımız işlemlerimizi en kısa sürede tamamlayacağız. FIFA standartlarında bir stadımız var. 500 kişilik bir seyirci kapasitesi var. 400 metre kare alanda aynı anda hemen ardı ardına iki maç yapılacak şekilde, soyunma odalarından oluşan bir kapalı alanımız var. Kulüp binamız var. Bu kulüp binamızı hem Hacılar Erciyesspor’umuz hemde HADAK kulübümüz kullanacak. Biz diyoruz ki sporun sporcunun her zaman yanındayız. Sözde değil özde olarak yanındayız Hacılar Belediyesi olarak. Gençlerimizin bizim geleceğimiz. Bu manada da stadyumumuzun tamamlanmasıyla birlikte çok güzel organizasyonlara imza atacağımızın şimdiden müjdesini vermek istiyorum” diye konuştu.
Halit Aysu: Bu tesis bizi çok mutlu etti
Hacılar ilçesinin futboldaki tek temsilcisi Hacılar Erciyesspor’un Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, yeni yapılan stat ile birlikte Hacılar’ın Kayseri’nin en modern tesislerine sahip olacağını söyledi. Aysu, konuşmasına şöyle devam etti:
“Yıllardır özlemini çekiyorduk. Bu güzel ilçemize çeşitli hizmetlerde güzellikleri getiren başkanımıza böyle bir stadyum yaptırmasında öncülük etmesi ile beraber şimdiye kadar yapmış olduğu görevleri hizmetleri bizim spora bakış açımızı taçlandırmış oldu. 56 yıldır ve daha önce de BAL Ligindeyken Bilal başkanımızın bize maddi ve manevi destekleriniz her zaman gördük. Böyle bir sürecin içinde stadyumun yapılmasını kendi zaten seçim programına almıştı. Daha sonra da hayırseverimizin Fevzi Mercan’ın böyle bir girişime girmeleriyle beraber Hacılar çok yakın zamanda Kayseri’nin en güzel stadyumuna ve tesisine sahip olacak. Bundan dolayı tekrar tekrar emeği geçen herkese şükranlarımız sunuyorum. Bizim gençliğimizden beri hayal ettiğimiz Hacılarımıza gençlerimize, insanlarımıza yakışır bir tesisin olmasını hep arzu ediyorduk. Çok mutluyuz, onurluyuz ve gururluyuz. Şimdiye kadar yaptıklarımızın kat kat daha fazlasını yapacağız.”

KAYSERİ

09 Ekim 2019 Çarşamba

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