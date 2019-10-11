Kayseri'de muhtarı dolandıran 5 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri'de muhtarı dolandıran 5 kişi yakalandı

DHA

KAYSERİ'de, kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, terör örgütlerine operasyon düzenleneceği yalanını söyledikleri muhtar C.Y.'yi 223 bin TL dolandıran 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de, kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, terör örgütlerine operasyon düzenleneceği yalanını söyledikleri muhtar C.Y.'yi 223 bin TL dolandıran 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Pınarbaşı ilçesinde, muhtar C.Y.'yi arayan A.K. (32), kendisini 'polis' olarak tanıttı. A.K., telefonda C.Y.'den, FETÖ ve PKK'ya operasyon yapılacağı, elindeki altın ile paraların bu operasyonda kullanılacağı yalanını söyleyerek, verdiği hesaba para yatırmasını istedi. A.K.'ye inanıp, paniğe kapılan muhtar, bankaya giderek, verilen hesaba 23 bin TL yatırdı. A.K., bir süre sonra C.Y.'yi tekrar arayarak, aynı yöntemle 200 bin TL daha istedi. Muhtar C.Y., istenilen parayı ilçedeki komşularından toplayarak, Melikgazi'ye bağlı Anbar Mahallesi'nde A.K.'nin isteği üzerine, ağaç kenarına koydu. İki otomobil ile mahalleye gelen dolandırıcılar, poşet içindeki parayı alarak, kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan C.Y., durumu polise bildirdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılık yapan 5 kişinin kimliği tespit edildi. Kayseri, Niğde ve Aksaray'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda; A.K., Y.B.A., H.A., H.M. ve I.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:14
  • GÜNEŞ 06:36
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gülsoy ve Büyüksimitçi'den Mobilya Fuarı'na ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy ve Büyüksimitçi'den Mobilya Fuarı'na ...
Tabip Odaları: "Devletimiz ve Ordumuzun Yanındayız"
YEREL HABERLER Tabip Odaları: "Devletimiz ve Ordumuzun Yanındayız"
Kayseri Şeker'den Barış Pınarı Harekatına Fetih Sureli destek
YEREL HABERLER Kayseri Şeker'den Barış Pınarı Harekatına Fetih ...
Kayseri'ye 15 milyon TL'lik yatırım
YEREL HABERLER Kayseri'ye 15 milyon TL'lik yatırım
Öğrenciler Mehmetçik için sabah namazında buluşup dua etti
YEREL HABERLER Öğrenciler Mehmetçik için sabah namazında buluşup dua ...
Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi Samet Aybaba: "Herkesin desteğine ihtiyacımız var"
YEREL HABERLER Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi Samet Aybaba: ...
Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir 2.Uluslararası Develi Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi 2. Gününde Babası Kazım Karabekir'i anlattı
YEREL HABERLER Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir ...
Dolandırıcılara kandı, 200 bin TL'lik altını yol kenarına bıraktı Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve bir kamu görevlisini 223 bin TL dolandıran 5 kişilik çete yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılara kandı, 200 bin TL'lik altını yol ...
Eylül ayında Kayseri Havalimanı'nda 217 bin 300 yolcuya hizmet verildi
YEREL HABERLER Eylül ayında Kayseri Havalimanı'nda 217 bin 300 ...
Melikgazi'den fotoğraf meraklılarına dijital fotoğrafçılık kursu
YEREL HABERLER Melikgazi'den fotoğraf meraklılarına dijital ...
Kayseri 3. Kitap Fuarı açıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Amacımız, Kur’an-ı Kerim’deki ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku’ emrine mazhar olmaktır"
YEREL HABERLER Kayseri 3. Kitap Fuarı açıldı Kayseri Büyükşehir ...
Üniversite öğrencileri Topluma Hizmet ve Uygulamaları dersini köy okulunda yaptı Üniversite öğrencileri, çizgi film
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri Topluma Hizmet ve Uygulamaları ...
Kayseri U-18 Basketbol Ligi Talas Bahçelievler kendini sıkmadı
YEREL HABERLER Kayseri U-18 Basketbol Ligi Talas Bahçelievler ...
Kayseri U-18 Basketbol Ligi Melikgazi Belediyesi çok farklı kazandı
YEREL HABERLER Kayseri U-18 Basketbol Ligi Melikgazi Belediyesi çok ...
Tacize uğrayan genç kızın şikayeti örnek gösterildi
YEREL HABERLER Tacize uğrayan genç kızın şikayeti örnek gösterildi
Aybaba sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Aybaba sağlık kontrolünden geçti
Yeşilhisar Palyatif Bakım Merkezi Dualar Eşliğinde Hizmete Açıldı
YEREL HABERLER Yeşilhisar Palyatif Bakım Merkezi Dualar Eşliğinde ...
Hacılar Erciyes seride kararlı
YEREL HABERLER Hacılar Erciyes seride kararlı
Yahyalıspor umutlu gitti
YEREL HABERLER Yahyalıspor umutlu gitti
Talasgücü Belediyespor 3 puan hesabında
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor 3 puan hesabında
Erciyes Teknopark'tan 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması ile ilgili bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Erciyes Teknopark'tan 2. Ulusal Üniversiteler Patent ...
Trend Gayrimenkul, Ülküspor ile oynayacak
YEREL HABERLER Trend Gayrimenkul, Ülküspor ile oynayacak
Asansör bakım ve onarımlarını ihmal etmeyin Makina Mühendisleri Odası Başkanı Akif Aksoy: “Asansörlerin periyodik bakımlarının yılda bir defa akredite kuruluşlar tarafından yapılması zorunludur” “Oluşabilecek maddi ve manevi bina yöneticisine yüklenmiştir”
YEREL HABERLER Asansör bakım ve onarımlarını ihmal etmeyin Makina ...
Talas’tan ‘Sağlıklı nesil, mutlu yaşam’ projesi
YEREL HABERLER Talas’tan ‘Sağlıklı nesil, mutlu yaşam’ projesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X