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Talas'ta Antika Günleri'nin İlki Düzenlendi

İHA

Talas Belediyesi tarafından Kayseri'de ilk defa düzenlenen Antika Günleri başladı. Tarihi Harman Meydanı'nda ilki düzenlenen Antika Günleri'nin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, antika severlerle antikacıları antika bir şehirde buluşturduklarını söyledi.

Talas'ta Antika Günleri'nin İlki Düzenlendi

Talas Belediyesi tarafından Kayseri’de ilk defa düzenlenen Antika Günleri başladı. Tarihi Harman Meydanı’nda ilki düzenlenen Antika Günleri’nin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, antika severlerle antikacıları antika bir şehirde buluşturduklarını söyledi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ‘100 Ağartan Projeler’ olarak açıkladığı seçim dönemi projelerinden birisi olan ‘Antika Günleri’ne ilgi büyüktü. Antikaya gönül veren yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen programda ilk konuşmayı yapan tarihçi yazar Mehmet Çayırdağ, Talas Belediyesi’nin çok önemli bir etkinliğe imza attığına vurgu yaparak, “Talasımız yine tarihi günlerinden birini yaşıyor. Sanata, kültüre ve turizme değer veren başkanımıza teşekkür ediyorum. Mekana uygun bir faaliyet. Tarihi Talasımıza böyle bir faaliyet çok yakışıyor.” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen tarihçiyazar Halit Erkiletlioğlu da Talas’ın tarihi dokusuna yakışır bir etkinlik gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “Antika ve eski eserler bir kültür meselesi. Kayseri’de böyle bir ihtiyaca cevap verdiği için değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Kayseri’nin önde gelen koleksiyonerlerinden Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman da yaptığı konuşmada, “Mustafa Yalçın başkanım Kayseri’de böyle bir akım başlattı. Bundan sonra Kayseri antika çarşısı, antika merkezi olacak.” ifadelerini kullandı.
Programda son konuşmayı yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Talas’ın ve antika günlerinin düzenlendiği Harman Mahallesi’nin antika değerinde bir geçmişe sahip olduğuna işaret ederek, “Antikacılar bir yerde toplanır ama antika olan bir yerde toplanmak da Talas’a mahsus bir durum. Şehrimizde alt ve üst yapıda çok güzel hizmetler yapıldı. Şimdi sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere geldi. Bizim geçmişimizle geleceğimiz arasında köprüyü kurmakta en önemli görevi yapacak olan şüphesiz de antika günlerimiz. Evimde saat koleksiyonum var. Onlara bakarken dedem gözümün önüne gelir. İşte bu farkındalıktır. Bu, bir şeyleri hatırlatmaktır. Buradaki ürünler de tarihimizi, geçmişimizi hatırlatacaktır.” şeklinde konuştu.
Programda konuşmaların ardından ziyaretçilerle birlikte stantları gezen Başkan Yalçın, tüm antikacılarla tek tek sohbet etti ve satışa sunulan ürünler hakkında bilgiler aldı. Başkan Yalçın’a burada tespih hediye edildi.
Öte yandan Antika Günleri’ne katılan vatandaşlar da düzenlenen etkinlikten çok memnun olduklarını ifade ederek, “Talas, bunun için çok doğru bir mekan. Mekan olarak tarihi bir yerdeyiz. Yapılan çalışma ilgi çekici. Diğer illerde görüp hevesleniyordum. Hava, müzik, ambiyans, ortam, manzara çok uygun. Talas Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.” şeklinde görüşlerini bildirdi.
HER AYIN İKİNCİ PAZARI
İlki bugün düzenlenen Talas’ta Antika Günleri, önümüzdeki aylarda da devam edecek. Her ayın ikinci pazar günü düzenlenecek olan etkinlikte, antikacılarla antika meraklıları buluşmaya devam edecek.

KAYSERİ

13 Ekim 2019 Pazar

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