Tır sürünün arasına daldı, 18 hayvan telef oldu

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Kayseri’de tırın yolun karşısına geçen koyunların arasına dalması sonucu 18 hayvan telef olurken, 31 hayvan da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesi'nde seyir eden H.Ö. idaresindeki 50 AAR 512 plakalı tır, yolun karşısına geçen sürünün arasına daldı. Kazada 18 hayvan telef olurken, 31 hayvan da yaralandı. Kaza sonrası telef olan hayvanlar yoldan kaldırılırken, hayvanların sahibi Bekir Erol büyük üzüntü yaşadı.

KAYSERİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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