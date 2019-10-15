Öğrencilerden Mehmetçiğe büyük destek

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınır ötesinde olan Mehmetçiğe, Kayseri'deki bir çok okulda düzenlenen koreografilerle destek mesajları verildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde Bakırdağ Süleyman Ortaokulu, Yahyalı İlçesinde ise Atatürk Ortaokulu yaptıkları koreografi ile Barış Pınarı Harekatında görev alan askerlere destek mesajlarını iletti.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu ile Halat Çekme Kayseri İl Temsilciliği, Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere yanında olduklarını ifade etmek için ziyaret gerçekleştirdi. Halat çekme İl Temsilcisi Özben Şimşek, "Bedenen yanlarında olamasak da ruhen onların yanındayız ve destekçileriyiz" diye konuştu.

KAYSERİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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