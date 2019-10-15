Öğretmenler ve öğrencilerden Mehmetçiğe destek büyüyor

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınır ötesinde olan Mehmetçiğe destek her geçen büyüyor.

Kayseri'deki bir çok okulda düzenlenen koreografilerle destek ise devam ediyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Ahmet Paşa İlkokul ve ortaokul öğrencileri ile öğretmenlerin yaptıkları Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere anlamlı destek.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin okul bahçesinde yapmış oldukları Barış Harekatı koreografi büyük ilgi görürken öğrenciler ise duygusal anlar yaşadı.

KAYSERİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:08

YATSI 19:25

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