Takımı ilk yarıyı geride kapatınca futbolcuları tokatlamış

KAYSERİ 1'inci Amatör Küme U-19 Ligi ekiplerinden Meysuspor Teknik Direktör Halit Kurt, Kayseri İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tokatladı. 3 yıl sonra ortaya çıkan görüntüler üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi arayarak bilgi aldığı öğrenildi.

Meysuspor, 2016-2017 futbol sezonunda, Kayseri İdmanyurdu ile karşılaştı. Vali Muammer Güler Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride tamamlayan Meysuspor'un futbolcularına, teknik direktör Halit Kurt soyunma odasında tepki gösterdi. Kurt, öfkesini alamayarak, oturan futbolcuları tek tek tokatlayıp, hakaret yağdırdı.

Soyunma odasındaki şiddetin görüntüleri, 3 yıl sonra ortaya çıktı. Takımdaki bir futbolcu tarafından çekildiği tahmin edilen görüntü, sosyal medyada yayımlandı. Görüntüyü izleyenler, halen görevde olduğu öğrenilen teknik direktör Kurt'a büyük tepki gösterdi.

"ASLA KABUL EDEMEYİZ"

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, "Olay üç yıl önce yaşanmış. Her ne zaman yaşanırsa yaşansın böyle bir olayı kınıyoruz. Futbolculara yapılan bu davranışı asla kabul edemeyiz. Federasyon olarak detaylı açıklama yapacağız" dedi.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi arayarak, bilgi aldığı öğrenildi.

Karşılaşmayı Meysuspor'un 5-3 kazandığı bildirildi.



KAYSERİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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