Ekonomik krizin reçetesi reklam vermek Natural Medya Şirket Yöneticisi Sevda Yıldırım : “Reklam, Ekonomik krizi fırsata çevirmenin en etkili yolu’’

Kayseri’de Reklam sektöründe faaliyet gösteren Natural Medya’nın Şirket yöneticisi Sevda Yıldırım, reklamın firmalar üzerindeki ekonomik etkileri hakkında bilgiler verirken, Ekonomik daralmanın olduğu ortamlarda reklamın, şirketlerin krizi fırsata çevirmeleri açısından öneminin fazla olduğuna dikkat çekti.

İstanbul’un yanı sıra, Kayseri, Kahramanmaraş ve Adana gibi Anadolu illerinde ulusal ve yerel platformlarda profesyonel reklam danışmanlığı hizmeti veren Natural Medya’nın Yöneticisi Sevda Yıldırım, reklamların firmalar üzerindeki ekonomik etkileri hakkında bilgiler verdi.

Bulunduğu şehir dışındaki pazarlara ulaşmak isteyen firmaların ulusal çapta verdiği reklamların firmaların hem bilinirliğini hem de farklı pazarlara açılmasının önünü açacağını vurguladı, “Reklam, ekonomik krizi fırsata çevirmenin en etkili yolu” dedi.

Kayseri’de yaklaşık 10 firma ve Türkiye genelinde 100’e yakın firmayla ulusal çapta çalıştıklarını, firmaların ulusal televizyonlarda reklamlarının yayınlanması için ajanslık hizmeti verdiklerini belirten Yıldırım, Natural Medya’nın geniş reklam yelpazesinden bahsederken şunları kaydetti: “Biz profesyonel ekibimizle beraber ulusal ve yerel bağlamda reklam vermek isteyen firmalara yardımcı oluyoruz. Tasarımdan prodüksiyona, sosyal medya yönetiminden, açık havada, yerel ve ulusal reklam mecralarında firma adına reklam mecralarının en doğru şekilde satın alınmasına kadar birçok konuda yılların birikimiyle hizmet veriyoruz. Reklamın bu denli önemli olduğu iletişim çağında ve reklam mecralarının bu denli yoğun olduğu bir ortamda doğru hedef kitleyi seçmek, doğru reklam unsurlarını hazırlamak ve en ekonomik satın almalarla en doğru reklam mecralarında yer almak profesyonellik gerektiriyor. Firmaların hangi reklam ajansından olursa olsun mutlaka profesyonel destek alarak reklam vermesi ekonomik kayıpların da önüne geçiyor.”

Yıldırım, “Ekonomik kriz ortamında reklama önem veren firmaların bilinirliği arttığı gibi pazar payının, üretiminin de arttığını görüyoruz. Yeni müşterilerle tanışıp yeni siparişler alan firmalarımızın mutluluğunu paylaşıyoruz. Ulusal reklamlarının yayınlanmasını sağladığımız ihracat yapan firmaların reklamlar sayesinde yurtiçi pazarda da satışlarının ve bilinirliğinin arttığını gözlemliyoruz, bu da bizi sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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