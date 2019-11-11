Geleceğe Nefes OSB Teknik Koleji

Türkiye genelinde başlatılan “Geleceğe Nefes” kampanyasına bir destekte OSB Teknik Kolejinden geldi.

Türkiye’nin geleceğine yön verme konusunda üzerine düşen görevi her alanda yerine getiren OSB Teknik Koleji bu kez de öğrencileriyle fidan dikerek Geleceğe Nefes oldu. Müdür yardımcısı Ahmet Evrensel ve Beden Eğitimi Öğretmeni Hazal Tek eşliğinde 30 öğrenci OSB ağaçlandırma alanlarında fidan dikerek daha yeşil bir Türkiye için ter döktü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Müdür Yardımcısı Ahmet Evrensel “bu ulvi görevde okulumuzu temsilen burada bulunmaktan gurur duyduk. Temenni ederim ki “Geleceğe Nefes” kampanyası daha da büyüyerek devam etsin. Biz OSB Teknik Koleji olarak üzerimize düşen görevi her zaman yapmaya hazırız” dedi.

KAYSERİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

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