Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş; "Kayseri Şeker zarar görürse Kayseri çiftçisi zarar görür"

Kayseri Ziraat Odaları Başkan Akay’ı makamında ziyaret ettiler. Kayseri Kocasinan, Melikgazi, Felahiye, Tomarza, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Bünyan, Sarıoğlan, Develi ve Sarız Ziraat Oda başkanları Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurlu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek Ziraat Odaları ile Kayseri Şeker arasına fitne ve fesat tohumları atmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini açıkladılar.

Kocasinan Ziraat Odası başkanı Abdulkadir Güneş; Değerli ziraat odası başkan arkadaşlarımızla Bugün Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanımız Sn. Hüseyin Akay Bey’i ziyaret ettik. Ziyaretimizin gündemi şu; Son günlerde basında çıkan bazı medyada çıkan şeker ile ilgili haberler. Tabi ki biz bu haberlere çok üzülüyoruz. Bizim burada ki bir çiftçi kuruluşu üzerinden tabi ki bizim çiftçilerimizde zarar görüyor. Aynı zamanda fabrikamız da zarar görüyor. Şu kadar borçlandı şu kadar borcu var ödeyemez bura iyi yönetilemiyor diye bir söylentiler var biz bunların hiç birine katılmıyoruz dedi.

Güneş sözlerini şöyle sürdürdü; Kayseri Şeker ile ziraat odası başkanlarımızın çiftçilerimizin hiçbir sorunu yoktur. Bizi de bazen alet ediyorlar. İşte ziraat odası başkanları Ankara’ya gidiyor bu zamana kadar niye gitmiyorlardı diyorlar. Biz 10 yıldır Ankara’ya gidip geliyoruz 10 yıldır Kayseri’deki projelerin takibini Sn. vekillerimizle Sn. bakanlarımızla görüşüyoruz. Bizi de alet ediyorlar ama biz kesinlikle bu işler için alet olmayız. İyi yönetildiği müddetçe üstüne basarak söylüyorum biz başkanımızın yanındayız, Kayseri Şeker’in yanındayız, üretenlerin yanındayız, çiftçilerin yanındayız. Artık yani şu fitneye kimse inanmasın. Bir hadisi şerif var fitne katilden beterdir diye. Bu fitneliği yapanlara kimse inanmasın Kayseri Şeker gününde parasını ödüyor. Hiçbir kurum hiçbir kuruluş hiçbir şeker fabrikası 12 nci ayda para ödemiyor Türkiye’de sadece Kayseri Şeker ödüyor bizde bundan mutluluk duyuyoruz. Çiftçimiz de bundan mutlu herkes pancar ekmek için can atıyor kota verin pancar ekiyim diye. Para kazandırmıyor olsa kimse pancar ekeyim diye kota istemez. Bizim kapımızı başkanımızın kapısını çalmaz. Onun için altını çizerek söylüyorum bu kurumlar yıpratılmasın iyi yönetilen kurumlara çiftçiye faydalı olan kurumlara destek olmamız gerekir. Ben başkanıma başarılar diliyorum. Tabi ki mutlaka bizi de sevmeyenler olur iyi yönetildiğini istemeyenler olur. Bunlara Allah’ın izni ile hiç fırsat vermeyeceğiz. Birliğimiz beraberliğimiz hep devam edecek. Eski yöneticilerin burayı kötü yöneten, yani Türkiye de onların şaibesinin herkes tarafından bilinen yöneticilerin yaptığı hatayı şimdiki yönetime bence suçlamak haksızlık ve küstahlıktır.

Çünkü ben burada şuan yönetim kurulu üyesi değilim 6 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptım. Eski yönetim tarafından C şekerini A ya çevirerek satan o eski beceriksiz yöneticilerin cezasını şimdiki yöneticiler çekiyor. Bizim zamanımızda bu ceza gelmişti hukuki yollara başvurduk ama son aşamaya geldi bu bir kamu alacağı statüsüne girdi. Tabi ki bunları kurum devam ettiği için kurumda devamlılık var. Biz keşke bu cezayı bize verdirenler keşke kendilerine rücu etseler. Böyle bir kanun olsa kendileri de söyler yani ben yaptım oldu, bitti ye getirmeseler. Hiç kimse bu tür çiftçi kuruluşlarına zarar verecek açıklamalarda bulunmasın özellikle de yani biz bazen Ankara’ya gidiyoruz ziraat odası başkanlarımızla bizi de bu işlerin içerisine karıştırıyorlar. Biz sadece buralar iyi yönetildiği zaman yöneticilere teşekkür ederiz. Eğer çiftçimiz gününde parasını alıyorsa bu çark dönüyorsa biz bunla mutlu oluruz.

Şu anda Kayseri Şeker Türkiye’de sektörünün en iyi yönetilen en iyi para kazanan çiftçisine para kazandıran bir kuruluş haline geldi. Ama tabi ki bunu çekemeyenler var Kayseri’de. Buranın üstünden rant sağlamaya çalışanlar var. Biz bunları kabul etmiyoruz.

Devlet ne açıkladıysa bura 10 lira çiftçiye fazla para veriyor. Her sene 12. Ayda pancar alım bittik den sonra parasını ödüyor. Borç olabilir hepimizin borcu var. Odaların da borcu olur devletin de borcu olur, Kayseri Şeker’in de borcu olur bu borç dönecek bir borçtur şuanda 320 bin ton şeker üretildiğini söyledi sayın başkanımız ama satılan şeker 10 bin 15 bin ton civarında. %7 iskontolu şeker satıldığı zaman bu kurumlara ne kadar zarar vereceğini eğer aklı yetiyorsa bu lafları konuşanlar bir hesaplasınlar Kayseri Şeker %7 iskontolu ile şeker sattığı zaman daha çok kaybı olur ondan dolayı iskontolu şeker satmamak için elindeki şekeri durduruyor zamanı gelince satılır.

Kayseri Şeker’in 430 bin ton şeker üretimi yapacağını biz biliyoruz. Bu şekerinde ne kadar para edeceğini herkes bilir. Borcunu da kapatır. Bura da bir devamlılık olur hiçbir sıkıntı olmayacağının kanaatindeyim inşallah olmaz. Sadece olursa Kayseri Şeker zarar görmez Kayseri çiftçisi zarar görür, bölge çiftçisi zarar görür bu tür kuruluşlara bu kadar haksız yere yüklenmenin bu kadar iftira atmanın hiçbir gereği yok. Eğer Kayseri Şeker zarar görürse Kayseri zarar görür. Kamyoncu zarar görür çiftçi zarar görür biz bunlara şiddetle karşıyız. Buralar iyi yönetildiği müddetçe, buralar çiftçiye para kazandırdığı müddetçe her zaman biz Kayseri Şeker’in yanındayız.

Bu şeker eskiden satılmış C şeker A ya çevrilmiş 58 trilyon bizim dönemimizde ceza gelmişti biz bütün hukuki süreçlerde hakkımızı aradık ama devlet böyle bir karar almış devletin aldığı karara Kayseri Şeker uyar tabi ki kamu alacağı ödeyeceğiz mecbur kurumda devamlılık var. Başkanım başarılar diliyorum saygılar sunuyorum.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayserimizin çok değerli Ziraat Odası Başkanlarının bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Biz hep birlikte çiftçilerimiz için elimizden geleni ortaya koyan bütün gücümüzle çalışan insanlarız.

Ziraat Odası Başkanlarımız da bu çerçevede tabi Kayseri’deki çiftçilerimizin tarımın sorunlarına yeterince ellerinden geldiği kadar ilgi alaka gösteriyorlar bunların çözülmesi konusunda ellerinden gelen gayreti gösteriyor görüşmeler yapıyorlar.

Tabi bazı kişiler Kayseri Şeker ile hesabı olan, düşmanlık, husumet besleyen geçmişte Kayseri Şekerle bir şekilde irtibatı olup da kesilmesinden dolayı rahatsızlık duyan bazı çevreler var, insanlar var bunlar bir takım böyle uydurma sözlerle ifadelerle hem Ziraat Odası Başkanlarımızı zan altında bırakıyorlar onlarla sanki Kayseri Şekerin arasında bir problem varmış gibi zan altında bırakmaya çalışıyorlar hem de Türkiye’de bu gün sektörünün en büyük kuruluşu olan bütün sektörler içerisinde de gerçekten isim sahibi olmuş olan Kayseri Şekerle ilgili böyle akla hayale gelmedik bir takım olumsuz haberler ile kamuoyunun ve çiftçinin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar.

Burada Değerli Başkanlarımız ifade ettiler çiftçilerimizin Kayseri Şekerle herhangi bir sorunu ve olumsuz bakışları yok çünkü Kayseri Şeker bütün gücü ile çiftçisine daha fazla kazandırmak, işini kolaylaştırmak ve geliştirmek konusunda üzerine düşeni layığı ile yerine getiriyor.

O nedenle hem çiftçilerimiz ki geniş bir coğrafyada biliyorsunuz Kayseri Şekerin çalışma sahası 6 il 40 ilçe ve 450 tane köy 14.500 sözleşmeli çiftçi ve onun yanında 4500 çalışan 3 fabrika ve 6 tane şirketimiz ile bu kadar geniş bir kitleye doğrudan gelir sağlayan, geçimini sağlayan bir kuruluş ile çiftçilerimizden ne çalışanlarımızdan kaynaklanan en küçük bir olumsuzluk söz konusu değil sadece burayla ilgili hesabı olanlar, husumeti olanlar ve burada geçmişte haksız bir şekilde nemalanmaya alışmış olanlar bir şeyle varmış gibi göstererek ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar buna çiftçilerimiz hiçbir şekilde itibar etmedikleri gibi aksine, ben son zamanlarda hiç bu kadar çiftçilerimizden ve çalışanlarımızdan destek görmemiştim.

Onlar yoğun bir şekilde bu işe Kayseri Şekerin yanında olduklarını ve bu şeylere itibar etmedikleri noktasında kanaat belirtiyorlar ve hatta işi gücü bırakıp gelip fabrikayı ziyarette bulunalım şeklinde beyanlarda bulunuyorlar ben diyorum ki bunlar bizi çok ilgilendiren hususlar değil işimizi takip etmek, işimizi yapmak durumundayız, herkes işini yapmak durumunda fitne fesat çıkaranlar da maalesef onlar da işlerini yapıyor demek ki yani fitne fesat çıkarma noktasına işini yapıyorlar.

Kadir Başkanımızın dediği gibi fitne katilden beterdir yani bunun elbette toplumda olumsuz bir sonucu olacaktır ama bunun büyük birde vebali vardır herhalde bu fitne ile uğraşanlar bunun vebalini çok fazla dikkate almıyorlar.

Bu kuruma zarar vermek Hüseyin Akay’a zarar vermek anlamına gelmiyor bu kuruma zarar verince işte bu kadar geniş bir kitle bundan olumsuz etkilenir burası güzide bir kuruluş Kayserinin, Orta Anadolu’nun, Türkiye’nin güzide bir kuruluşu burayı iyi yönetmek, iyi yürütmek konusunda herkesin üzerine görev ve sorumluluk düşüyor bu anlayış içerisinde işte bu tür olumsuz beyanları ortaya çıkaranları da bu çiftçiler adına insaf temenni ediyoruz onları izan’a davet ediyoruz. Ben Ziraat Odası Başkanlarımızın özellikle C Şeker davasından kaynaklanan 14 sene önce kesilmiş olan cezanın ödeme tebligatı gelmesinden dolayı buna hem geçmiş olsun demek için hem de bu yanlış beyanları izah etmek için yapmış oldukları ziyaretten dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

Ziraat Oda Başkanlarının Başkan Akay’ı ziyaretleri esnasında, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve Genel Müdür yardımcısı Kazım Duygulu da hazır bulundular.

