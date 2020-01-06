Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 sezonu Okullar Arası Gençler Dart İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan müsabakalara genç erkeklerde 26 okuldan 155 sporcu, genç kızlarda ise 25 okuldan 140 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda;

Genç Erkeklerde; 1. Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi(A), 2. Selçuklu Anadolu Lisesi(A), 3. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi(A) ve 4. İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi(A)

Genç Kızlarda; 1. Avukat Ahmet Ulucan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi(A), 2. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A), 3. Melikgazi Necdet Taş Anadolu Lisesi(A) ve 4. Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A) oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

KAYSERİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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